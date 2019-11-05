В Киеве грузовик снес отбойник и вылетел с дороги: видео с места ДТП

Во вторник, 5 ноября, в Киеве произошло опасное ДТП - водитель грузовика по неизвестным причинам снес отбойник и вылетел с дороги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео с места происшествия.

Авария случилась на улице Заболотного, вблизи путепровода.

"Сейчас думают, как его (грузовик, - "Апостроф") вернуть опять на дорогу", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в жутком ДТП в Киеве разбились два авто, погибли два человека, еще пять получили травмы. Авария произошла на Окружной, вблизи ТРЦ "Лавина".

Вскоре в интернете появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве и данные о ребенке, пострадавшем в аварии.