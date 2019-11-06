Женщина в панике убежала с места: в Одессе произошло опасное ДТП, фото

В Одессе произошло серьезное автопроисшествие: автомобиль Lexus сбил женщину.

Об этом сообщается на странице "ДТП України" в Facebook.

"В Одессе на Фонтанской дороге возле 38 школы Лексус сбил школьную медсестру на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Известно, что Женщина, которая была за рулем иномарки, практически сразу в панике убежала с места преступления и машина стояла на дороге пустая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в среду, 16 октября, вечером на въезде в село Дмитровка Килийского района Одесской области произошло жуткое ДТП - авто вылетело с дороги, столкнулось со въездной стелой и взорвалось.

Также стали известны фамилии людей, погибших в жутком ДТП под Одессой в субботу, 21 сентября.