В Одессе студент погиб жуткой смертью на стадионе: детали ЧП

Во вторник, 5 ноября, в Одессе произошло жуткое ЧП со студентом второго курса Южноукраинского национального университета имени Ушинского, которого убило воротами на футбольном поле.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Думская.

В этот день студент из Туркменистана вместе с товарищами пошли играть в футбол на стадион "Спартак". В один из моментов, когда парень, стоя в воротах, решил размяться и повис на них. По всей видимости. железная громадина была плохо закреплена, не выдержала веса студента и упала на него.

У парня диагностировали серьезную травму позвоночника, которая оказалась смертельной.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве парень погиб страшной смертью на территории университета.