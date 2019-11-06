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В Одессе студент погиб жуткой смертью на стадионе: детали ЧП

среда, 06 ноября 2019, 12:58
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Во вторник, 5 ноября, в Одессе произошло жуткое ЧП со студентом второго курса Южноукраинского национального университета имени Ушинского, которого убило воротами на футбольном поле.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Думская.

В этот день студент из Туркменистана вместе с товарищами пошли играть в футбол на стадион "Спартак". В один из моментов, когда парень, стоя в воротах, решил размяться и повис на них. По всей видимости. железная громадина была плохо закреплена, не выдержала веса студента и упала на него.

У парня диагностировали серьезную травму позвоночника, которая оказалась смертельной.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве парень погиб страшной смертью на территории университета.

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