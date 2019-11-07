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Есть несколько версий: в полиции раскрыли детали расследования подрыва авто бизнесмена в Киеве

четверг, 07 ноября 2019, 12:25
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Появились новые подробности взрыва автомобиля на Брест-Литовском шоссе, в котором пострадал бизнесмен Игорь Сало. Выяснилось, что в результате трагедии погиб сотрудник полиции. В полиции рассматривают несколько версий нападения.

По данным пресс-службы Национальной полиции, жертвой взрыва стал 40-летний правоохранитель, который осуществлял физическую охрану предпринимателя.

Сам бизнесмен и его 34-летний водитель находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного правонарушения, однако приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчину", – заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

По факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По столице и области продолжаются розыскные мероприятия направленные на установление и задержание преступников.

Подробнее о взрыве на Брест-Литовском шоссе, в котором пострадал Игорь Сало, читайте в материале "Апострофа": "Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве.

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