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В Киеве пьяная женщина устроила сразу два ДТП: появилось видео с "героиней"

четверг, 07 ноября 2019, 10:01
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В Киеве женщина за рулем Volkswagen выехала прямо на газон на проспекте Георгия Гонгадзе, 5, а перед этим ехала в бетонную ограду.

Как сообщают городские паблики, девушка сказала, что получила водительское удостоверение только в этот день. Людям она объяснила, что не смогла привыкнуть к авто.

Интересно, что спустя 20 минут после данного происшествия на другой стороне проспекта девушка въехала в припаркованный автомобиль.

Владелец поврежденного авто решил вызвать полицию и не стал выслушивать оправдания водителя.

Прибывшие на место полицейские установили, что женщина была пьяной. Драгер показал 1,65 промилле.

Также в сети опубликовали видео с места событий.

Напомним, что в среду, 6 ноября, в Киеве около станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.

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