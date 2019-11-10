В Одессе на пустыре обнаружили страшную находку: подробности трагедии

В Одессе на пустыре между частными жилыми домами обнаружили убитую молодую женщину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство УНИАН.

Как предварительно установили на месте, женщина умерла в результате асфикции (удушения). На вид ей было около 30 лет.

"Жертва была хорошо одета. По предварительным данным, это не ограбление, так как на погибшей – ювелирные украшения и прочее", - сообщил источник.

Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия, а тело направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается личность убитой женщины.

Как сообщал "Апостроф", 3 ноября в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.