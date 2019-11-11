В Сирии ликвидировали российского наемника с позывным "Домовой": фото

В Сирии ликвидировали наемника из России, ранее воевавшего на Донбассе на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований, - Петра Корягу с позывным "Домовой".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"29.10.19 Коряга "Домовой" Петр из Владивостока сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. До Сирии искал возможность сходить на концерт на Донбассе. Все будет Украина и победа за нами!" - отметил он.

По данным "Миротворца", погибший был 1983 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе операции Объединенных сил заявили, что потери российских оккупационных войск на Донбассе за неделю составили 30 человек.