В Ивано-Франковске учитель отличился наглой выходкой: сети разгневало видео

В сети активно обсуждают поведение преподавателя из Ивано-Франковска, который позволил себе курить сигарету прямо при учениках. Инцидент произошел в 3 училище, которое находится по улице Пасечной.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина нисколько не стесняется учеников и более того - грубит и хамит своим подопечным.

Также стало известно, что один из учеников болен астмой. Он попросил преподавателя прекратить курить, но тот начал отвечать угрозами и оскорблениями.

В сети также гневно отреагировали на поведение мужчины. Люди пишут, что происходящее можно назвать одним словом - "дебилизм". Также нашлись и те, кто узнал преподавателя.

В основном люди предлагают собраться и дать понять мужчине, что так себя вести нельзя.

Напомним, что в Санкт-Петербурге (Россия) полиция задержала профессора, который расчленил студентку и пытался избавится от ее частей тела.