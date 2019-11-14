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Развел костер посреди квартиры: под Киевом пьяный мужчина устроил серьезное ЧП, фото

четверг, 14 ноября 2019, 14:40
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В Белой Церкви Киевской области молодой человек разжег костер прямо в квартире, чтобы приготовить себе еду.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошел в многоэтажном жилом доме. В квартире у мужчины были отключены газ и электроэнергия за неуплату, после чего он решил греть еду на костре.

Прибывшие на место пожарные и полицейские установили, что мужчина был пьян.

К счастью, пожар вовремя потушили.

Интересно, что в этот же день на фигуранта происшествия поступила жалоба в полиции. Люди говорили, что он нарушает общественный покой на улицах.

В отношении мужчины составили админпротоколы по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в среду, 13 ноября, в городе Гайсин Винницкой области загорелся один из складов воинской части.

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