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В детском лагере в Крыму загадочно погибла школьница: детали трагедии

четверг, 14 ноября 2019, 05:07
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В известном детском лагере "Артек" в аннексированном Крыму загадочно погибла школьница.

Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

15-летняя девочка приехала на отдых из города Махачкала в России. Вечером легла спать вместе с другими детьми в комнате, а утром не встала на физзарядку. Школьницу нашли неживой в постели.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Допрашивают отдыхающих детей и персонал санатория.

Это уже не первая смерть ребенка в лагерях аннексированного Крыма 11 октября в Ялтинской горбольнице №1 от пневмонии умер 12-летний подросток из Санкт-Петербурга. Парень тоже отдыхал в "Артеке".

Как мы ранее сообщали, ситуация с крымскими детскими лагерями отдыха после аннексии 2014 становится все более угрожающей. Чиновники оккупационной администрации развращают несовершеннолетних, которые приезжают на полуостров отдыхать.

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