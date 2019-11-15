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Смертельная бойня в американской школе: появилось фото 16-летнего стрелка

пятница, 15 ноября 2019, 09:12
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Стрельбу в школе в городе Санта-Кларита в США открыл 16-летний подросток по имени Натаниэль Берхоу.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителей полиции, в данный момент нападавший находится в больнице, куда он попал после попытки совершить самоубийство.

Врачи говорят, что стрелок находится в тяжелом состоянии.

При этом в полиции пока не выяснили мотивов нападавшего и возможных его связей с жертвами.

По последним данным, в результате нападения погибли 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Еще трое пострадавших остаются в больнице с травмами различной степени тяжести.

Отметим, как сообщал "Апостроф", подобные ЧП в школах США происходят с жуткой регулярностью. Так, 14 февраля 2018 года произошла стрельба в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, в штате Флорида. Ее жертвами стали 17 человек.

Также в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас, 5 ноября 2017 года, погибли 27 человек.

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