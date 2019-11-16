Взрывы в Балаклее: генштаб ВСУ раскрыл свежие данные про пожар и жертв

Появились свежие данные о состоянии пяти пострадавших военнослужащих во время новых взрывов на военном складе в Балаклее Харьковской области в пятницу, 15 ноября.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести: один - в тяжелом состоянии; один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Также, в результате чрезвычайного происшествия был уничтожен один грузовой автомобиль", - рассказали в ведомстве.

На данный момент двое военнослужащих находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

Также в Генштабе уточнили обстоятельства, при которых произошли взрывы.

"В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - добавили военные.

Напомним, что во время взрывов, которых было около 20, погибли и двое саперов.

Подробнее о новых взрывах в Балаклее, читайте в материале "Апострофа": Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв.