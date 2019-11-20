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В России сотрудник МВД устроил "шоу" со взятием в заложницы беременной жены: фото и видео

среда, 20 ноября 2019, 13:11
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В российском Ростове-на-Дону вооруженный пистолетом следователь взял в заложники свою жену. Освободить заложницу удалось во время штурма ФСБ.

Как пишут российские СМИ, силовики оцепили целый квартал у здания СИЗО-1 на углу Кировского проспекта и улицы Горького. В квартиру на третьем этаже они попали по лестнице с крыши медцентра.

По уточненным данным, 38-летний следователь Сергей Ткачев обещал застрелить свою беременную жену. Также известно, что супруга следователя Алла Ткачева вызвала врачей из-за болей в животе, после чего у супруга разыгрались нервы и он пригрозил ее застрелить.

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Во время захвата нападавшему стало плохо с сердцем и он освободил жену.

Оперативникам мужчина выдвинул ультиматум, что они войдут в квартиру только с мамой, Нелли Ткачевой.

По предварительным данным, причиной случившегося считают нервный срыв на почве бытового конфликта.

Напомним, что под Киевом в городе Яготын на полицейских напал вооруженный мужчина, который представлялся начальником полиции.

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