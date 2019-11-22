Нападения на женщин в Днепре: маньяк шокировал признанием

Молодого человека, который нападал на женщин в Днепре, отпустили в зале суда в пятницу, 22 ноября, под домашний арест до середины января.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Несмотря на то, что в зале суда подозреваемый признался, что бил девушек по лицу руками и ногами, а потом скрывался, ему вынесли довольно странное решение по мере пресечения.

"Шла мне на встречу и улыбалась", - так мужчина объяснил причину одного из избиений.

Кроме того, он рассказал, что его преследуют люди, связанные с криминалом, а девушки, которых он бил, вызывали у него подозрение.

Отметим, что прокурор настаивал на том, чтобы подозреваемого взяли под стражу на 60 дней. Адвокат и сам парень просили домашний арест. После перерыва в несколько часов, судья решила отпустить парня под домашний арест до 17 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали маньяка, которого подозревают в серии нападений на мужчин на Троещине.