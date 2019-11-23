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Точно не диверсия: у легендарного ветерана АТО произошло серьезное ЧП, фото

суббота, 23 ноября 2019, 12:45
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У ветерана АТО Василия Коряка сгорел дом, и он просит о помощи неравнодушных украинцев

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 22 ноября. В частном доме героя начался пожар из-за замыкания проводки в сарае - это пристройка впритык к дому.

"Когда я выскочил - уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Не диверсия и не поджог, точно. Все живы, успели. Документы, оружие, какую-то часть вещей тоже вынесли. Машины успели отогнать. Живем у родителей (соседний дом), еда и одежда есть", - написал он.

Также боец опубликовал номер банковской карты мамы Татьяны Коряк для помощи с финансами: 4149439311489847.

"Пожар - это очень быстро. Мы целы. Дома нет. Проснемся, пройдемся - напишем подробности. Вася спит, после 3 только легли, не будите его. Надо беречь себя. Но не стоит сберегать вещи - они тленны. Почему-то особенно в детских комнатах...", - написал в Facebook жена Василия Оксана.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье случился пожар в торговой овощной палатке, в результате чего погиб человек.

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