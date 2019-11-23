Воспитывает школьников: фото и биография россиянина, пытавшего и казнившего человека в Сирии

В сети появилась информация об одном из российских военных, которые жестко убили сирийца в Сирии.
По данным российской прессы, это был военный из Брянска, который в 19-летнем возрасте участвовал в боевых действиях по разоружению незаконных формирований на территории Чеченской республики.
Вместе с ним в Сирию отправился командир воевавшей на Донбассе ДШРГ "Русич", который в 2017 году строил Крымский мост.
Друзья Руслана говорят о патриотическом воспитании детей, подготовке молодежи к военной службе и популяризации казачества.
По их словам, в биографии Руслана была однократная командировка в Сирию, откуда он вернулся в 2017 году.
Сам Руслан заявил, что выступает в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске.
"Ну, волонтерами выступаем. На школьных соревнованиях по ориентированию, туризму. Зарплату не получаем. Ну детвора же, по 12 лет. У них, например, не хватает педагогов. Подумаешь, постоять три часа, пока они полосу препятствий не преодолеют", - сказал он.
При этом в социальной сети есть фотографии Руслана (второй слева на фото) в казачьей форме.
Напомним, что появились новые подробности издевательств наемников ЧВК "Вагнер" над людьми в Сирии.