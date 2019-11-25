Нашли "крайнего": сеть повеселило видео с провинившимися лабрадорами и щенком

В сети смеются над видео, на котором мужчина на китайском языке ругает собак за покусанную колбасу.

На ролике мужчина высказывает недовольство перед лабрадорами и темным щенком, при этом размахивает перед ними покусанной палкой колбасы.

По состоянию на 24 ноября ролик посмотрели десятки тысяч человек по всему миру. В комментариях есть предположения, что мужчина, говорящий на китайском, не ругает собак, а предлагает им еду.

При этом защитники животных уверены, что владелец собак - садист и мучитель.

Напомним, что глава Нацполиции Игорь Клименко вместе с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко наградили военного, который спас собаку от живодера-чиновника.