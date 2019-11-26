"Доцента" нет: на Донбассе "самоликвидировался" опасный боевик ЛНР, фото

16 ноября на Донбассе самоликвидировался 57-летний боевик Юрий Ермолаев по кличке "Доцент".

Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram, публикуя фото ликвидированного боевика.

Известно, что мужчина умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

"16.11.19 Ермолаев "Доцент" Юрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Тромб", - написал офицер ВСУ.

Известно, что боевик входил в базу "Миротворец".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации 48-летнего боевика Михаила Пестрикова на Донбассе.

Также в среду, 13 ноября, на Донбассе ВСУ ликвидировали пять боевиков. В частности, украинские воины ликвидировали одного оккупанта, а еще четверо получили разные травмы.

Кроме того, в сети опознали еще одного боевика из России, который принимал участие в войне на Донбассе.