Любовь к телевизору привела к семейной трагедии под Одессой: опубликованы фото и видео

В Одесской области между братьями возник конфликт из-за телевизора, который перерос в трагедию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел во время застолья в одном из сел Арцизского района. Двое братьев распивали алкоголь, но между ними началась перепалка из-за пульта от телевизора. Тогда старший родственник, 46-летний мужчина, нанес удар ножом в сердце брата. Вследствие этого 41-летний мужчина скончался на месте.

Полицию вызвал сосед и рассказал, что ночью произошел конфликт в соседнем доме. Когда приехали правоохранители, то они обнаружили на полуокровавленный труп.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - рассказывает и.о. начальника отдела полиции Роман Галкин.

Как сообщал "Апостроф", в Кобеляцком районе Полтавской области жестоко порезали ножом супругов.