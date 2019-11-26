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Масштаб ЧП пытаются преуменьшить: эколог оценил последствия аварии с танкером для пляжей Одессы

вторник, 26 ноября 2019, 20:06
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Одесский эколог, глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский считает, что влияние аварии танкера, который перевернулся у берегов Одессы, на экосистему пытаются преуменьшить.

Об этом говорится интервью эксперта изданию "Гордон".

По словам Балинского, нефтепродукты течением разнесло вдоль всего побережья.

"Запах доходил вплоть до Французского бульвара, поэтому я думаю, что пролили больше, чем 150 литров. Ведь 150 - это не такой большой объем, чтобы вонь стояла на весь прибрежный район",- сказал эколог.


Он подчеркнул, что источник загрязнения пока не ликвидирован. Внутри судна могут находиться тонны нефтепродуктов. И чтобы они не вылились наружу, из судна надо откачать воду и утилизировать загрязненное содержимое.

По его словам, степень нанесенного ущерба можно будет оценить весной, когда начнется потепление.

Как сообщал "Апостроф", танкер Делфи сменил несколько флагов, а также участвовал в нелегальном импорте нефтепродуктов беглым олигархом Сергеем Курченко.

23 ноября и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сообщил о превышении уровня содержания нефтепродуктов в эпицентре события в 157 раз и заявил о повышении риска экологической катастрофы.

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