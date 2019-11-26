Топ-чиновнику на Донбассе объявили подозрение за содействие боевикам ДНР: подробности

В Славянске сотрудники СБУ объявляют подозрение заместителю мэра Виктору Воропаеву. Его подозревают по ч. 1 и 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 1. ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Как пишут местные СМИ, 28 апреля 2014 года во время оккупации города Славянска Воропаев руководил сессией Славянского городского совета, на которой решили провести так называемый "референдум" за "независимость ДНР".

Именно под руководством данного чиновника депутаты приняли решение о назначении лидера бандформирований Вячеслава Пономарева председателем исполнительного комитета.

Если вину Воропаева докажут, то его участь может ожидать всех 42-х депутатов 6 созыва Славянского горсовета.

Напомним, что в Славянске заместитель мэра Андрей Рубан попал в конфликт с работниками местного караоке-бара "Соло".