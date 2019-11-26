В Херсоне водитель авто топ-дипломата отметился хамской парковкой: фото

В Херсоне активно обсуждают фотографию, на которой запечатлели автомобиль посла Германии в Украине. Дело в том, что транспортное средство было припарковано не по правилам.

Как пишут городские паблики, инцидент произошел возле городского совета Херсона.

Выяснилось, что за рулем иномарки был не сам посол, а его личный водитель. При этом люди отмечают, что такие действия являются недопустимыми для чиновников такого ранга.

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри, который оказался адвокатом.

Также "Апостроф" сообщал, что в столице водители такси Uber Shuttle не соблюдают правил парковки и тем самым мешают, а то и подвергают опасности киевлян-пешеходов.