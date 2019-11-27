Люди разлетелись за секунды: в России произошло жуткое ДТП по "сценарию" Зайцевой, видео

26 ноября в Тамбове автомобиль Nissan Murano столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2110", после чего врезался в группу пешеходов, которые готовились переходить проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Тамбовской области, один человек погиб, пятеро человек пострадали и были госпитализированы с разными травмами.

Известно, что ДТП произошло в 18:50 вечера на пересечении улиц Советской и Астраханской.

Сообщается, что к ликвидации последствий аварии были привлечены пожарные, оперативники МЧС и работники скорой медицинской помощи.

Причину ДТП сейчас выясняют следователи. Не исключено, что виновными признают обоих водителей.

Как сообщал "Апостроф", вечером, 18 октября 2017 года, в центре Харькове произошло столкновение двух иномарок, в результате которого Lexus 20-летней Елены Зайцевой врезался в толпу людей. Вследствие аварии погибли шесть человек.