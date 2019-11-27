RU  UA  EN

среда, 27 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 ноября

17:54
В Украине назначена языковой омбудсмен: фото и биография чиновницы
17:51
Переобулся в воздухе: сети впечатлила карьера главы АПУ при Порошенко
17:33
Задержан "крестный отец контрабанды", объявленный Зеленским в розыск
17:14
Купить смогут не все: у Зеленского сделали заявление по введению рынка земли
17:07
Человек пакистанского бизнесмена: стало известно о скандальных назначениях в "Укроборонпроме"
16:24
Все идет к этому: в России сделали важное заявление об отдельной встрече Зеленского с Путиным
16:21
Крики и разговоры о разводе: Оля Полякова откровенно рассказала о ссорах с мужем
16:01
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: когда она начнет работу
15:38
Кабмин принял жесткое решение по топ-чиновнице, попавшей в секс-скандал
15:35
Подозревают в госизмене: суд обязал СБУ расследовать дело против руководства Нацбанка, документ
14:52
Суд избирает меру пресечения мэру Львова: онлайн видео трансляция
14:38
Толкают к признанию ЛДНР? В России выступили с наглым требованием по Донбассу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Люди разлетелись за секунды: в России произошло жуткое ДТП по "сценарию" Зайцевой, видео

среда, 27 ноября 2019, 17:13
переглянути новину українською

26 ноября в Тамбове автомобиль Nissan Murano столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2110", после чего врезался в группу пешеходов, которые готовились переходить проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Тамбовской области, один человек погиб, пятеро человек пострадали и были госпитализированы с разными травмами.

Известно, что ДТП произошло в 18:50 вечера на пересечении улиц Советской и Астраханской.

Сообщается, что к ликвидации последствий аварии были привлечены пожарные, оперативники МЧС и работники скорой медицинской помощи.

Причину ДТП сейчас выясняют следователи. Не исключено, что виновными признают обоих водителей.

Как сообщал "Апостроф", вечером, 18 октября 2017 года, в центре Харькове произошло столкновение двух иномарок, в результате которого Lexus 20-летней Елены Зайцевой врезался в толпу людей. Вследствие аварии погибли шесть человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: