"Крестному отцу контрабанды" в Украине объявили о подозрении: первые подробности

Специальная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро объявила подозрение одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого называли "крестным отцом контрабанды".

Его подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Альперина подозревают в совершении преступлений, которые нанесли интересам государства более 77,7 миллиона гривен убытков.

По данному делу о подозрении сообщили уже 11 лицам.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.