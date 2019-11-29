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В Днепре произошло масштабное ДТП на перекрестке: фото и видео момента аварии

пятница, 29 ноября 2019, 14:16
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Фото: НМ

В пятницу, 29 ноября, в Днепре на левом берегу, напротив торгового центра, случилось серьезное ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на НМ.

Известно, что авария произошла на проспекте Слобожанском возле ТЦ "Наша Правда". В аварии столкнулись четыре машины. Удар был такой силы, что автомобили разлетелись вдребезги.

Из-за ДТП движение по проспекту сильно затруднено в обе стороны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в среду, 27 ноября, вечером в Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль сбил 15-летнего подростка.

Также 26 ноября, в центре Днепра на перекрестке Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

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