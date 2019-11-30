Внезапно умер украинский военный медик с позывным "Гермес": опубликовано фото

В пятницу, 29 ноября, внезапно умер военнослужащий "Азова" Андрей Филипичев с позывным "Гермес".

Об этом говорится на официальном сайте подразделения.

"Старший солдат Андрей Филипичев родился 4 июля 1962 в городе Ровеньки Луганской области, который сейчас находится под оккупацией так называемой "ЛНР". Имел медицинское образование - окончил Донецкий медицинский институт, а в полку "Азов" занимал должность санитара медицинского пункта 2-го батальона полка "Азов", - говорится в сообщении.

Известно, что в ряды подразделения боец вступил 24 января 2015 года, в день, когда боевики обстреляли мирные кварталы Мариуполя.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом внезапно умер 22-летний боец 24-й бригады ВСУ Руслан Трубилко.