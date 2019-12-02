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Идут танки: появились тревожные фото из России, сделанные вблизи границ Украины

понедельник, 02 декабря 2019, 09:46
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Фото: Facebook

В Ростовской области на станции Репная заметили множество старых советских танков, которые, предположительно, идут в сторону оккупированного боевиками Донецка.

Как пишет в сети Fahrenheit Vision, такие эшелоны местные жители наблюдают на протяжении двух дней.

"Старые совковые танки. Быдлу и такие сойдут, ну не новые же им гнать в самом деле? Моторолам всяким с Гиви", - говорится в публикации.

Также автор поста отметил, что его знакомый из Ростовской области лично видел, как российские вертолеты бомбили Луганск в 2014 году и списывали все на ВСУ.

На опубликованных фотографиях видно, что поезда перевозят десятки советских танков. При этом выяснить правдивость снимков не предоставляется возможным. Автор говорит, что фото сделали на днях, но в последние дни в Ростовской области шел снег, а на снимках его не видно.

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Напомним, что в России заявили, что обеспечение гарантированной безопасности на Донбассе возможно только при условии политического урегулирования.

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