Остается только молиться: на Донбассе произошла жуткая трагедия с маленьким ребенком, фото

В аэропорт Днепра в ночь на 3 декабря на вертолете доставили четырехлетнего Давида, который в результате падения с 4-го этажа в Бахмуте Донецкой области получил ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс и перелом костей таза.

Как пишет в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, состояние ребенка крайне тяжелое.

По ее словам, ребенку в январе должно исполниться пять лет.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

"Вы можете себе представить в каких сложных погодных условиях во время метели была эта эвакуация ?! Кланяюсь экипажу, вертолетчикам и медикам, которые были на борту... Желаю Давиду скорейшего выздоровления, маме сил и терпения", - пишет она.

Напомним, что в Каховском районе Херсонской области несовершеннолетняя девочка после семейной ссоры выпрыгнула из окна многоэтажки.