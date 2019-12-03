Получили ожоги глаз: под Киевом произошло серьезное ЧП в школе, фото

В Буче Киевской области на перерыве в школе произошел конфликт, и один из его участников распылил в коридоре газ.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Как сообщили в полиции, звонок о происшествии поступил в 14:15, на место прибыли работники ювенальной превенции, полиции и скорая.

Администрация учебного заведения закрыла 3 этаж школы, детей распределили на нижних этажах, учебный процесс не останавливался. Там же были найдены баллончики с газом "Терен-4", известно, что их принесли ученики 9-го класса. Они признались, что купили баллончик в интернете через знакомого.

Известно также, что 15 учеников школы пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в больницу. У детей были выявлены ожоги глаз.

В полиции приняли решение открыть производство по ч.1 ст.125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сельской школе Сакского района на западе оккупированного Россией Крыма на уроке умер ребенок.