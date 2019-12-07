Такси с пассажиром попало в смертельное ДТП в Николаеве: жуткие фото и видео

На Октябрьском проспекте в Николаеве в ночь на 7 декабря такси с пассажиром попало в смертельную аварию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Новости N".

Автомобиль Lexus IS 300 ехал по проспекту со стороны улицы Строителей. В районе перекрестка с улицей Авангардной водителя занесло, авто выехало на встречную полосу и врезалось в такси Daewoo Lanos, которое ехало навстречу.

Водитель и пассажир такси погибли на месте. В результате аварии авто Daewoo получило сильные повреждения.

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Водитель Lexus и девушка, которая сидела рядом с ним, получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Киеве пьяный водитель такси устроил аварию с беременной женщиной, которая получила травмы.

В Польше 2 декабря микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.