Под Житомиром полицейский насмерть сбил велосипедиста и сбежал: подробности

6 декабря в городе Чуднове Житомирской области полицейский сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Для установления личности виновника ДТП в районе были введены специальные полицейские меры, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В ходе расследования было установлено, что полицейский совершил наезд на велосипедиста и уехал, даже не остановившись.

Погибшим оказался 64-летний житель села Короченки.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Виновником аварии оказался 35-летний житель села Дубище Чудновского района, работник местного отделения полиции.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Киевской области мужчина с сыном на авто влетел на скорости в другую машину, где находилась беременная женщина.