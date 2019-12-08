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В Одессе со стрельбой ловили опасного преступника: детали спецоперации

воскресенье, 08 декабря 2019, 08:52
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В субботу, 7 декабря, в Одессе со стрельбой задержали грабителя.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Инцидент произошел в Клубничном переулке города. По словам очевидцев, там автомобиль марки Toyota заблокировал проезд, из-за этого по машине открыли стрельбу.

Однако журналисты выяснили, что все было не так. В переулке полицейские задерживали опасного преступника Зураба М. из Луганска. Злоумышленника разыскивали за грабежи и квартирные кражи.

При попытке задержания преступник сел в машину, пытался выехать из переулка и ударил несколько дорогих авто. Один из водителей стал стрелять по машине из травматического пистолета.

Отмечают, что злоумышленнику все же удалось вырваться из оцепления, но далеко он не уехал - его удалось поймать на улице Посмитного рядом с переулком.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали злоумышленников, которые спланировали похищение человека с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов.

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