В Одессе российский певец цинично унизил память погибших в пожаре: в сети волна гнева, видео

В сети активно обсуждают выходку российского музыканта под псевдонимом "Моргенштерн", который во время выступления в Одессе сделал скандальное заявление по поводу дня траура в городе по случаю пожара в колледже.

Со сцены Алишер Ваеев сказал, что считает день траура показухой.

"Давайте устроим вместо дня траура день, бл**ь, крика", - сказал он.

В сети пишут, что виноваты не только организаторы такого мероприятия, но и те, кто решился прийти на концерт в такие дни.

Напомним, что спасатели в сгоревшем Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают поисковые работы, а тем временем количество жертв еще возросло.

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