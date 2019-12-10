Неделю умирал возле трупа матери: в России произошла дикая история с ребенком

В Удмуртии (Россия) подросток с инвалидностью неделю провел в запертой квартире вместе с умершей матерью и также скончался.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой ресурс 360tv.

Трагедия произошла в небольшом городе Можга, в квартире, где проживала мать с ребенком. Женщина умерла от болезни в конце ноября. У нее остался 13-летний сын, страдающий ДЦП и эпилепсией.

Мальчик был практически лишен возможности передвигаться самостоятельно. Он пытался позвать на помощь, однако жившие в соседних квартирах люди не обратили внимание на шум. По их словам, ребенок нередко вел себя громко.

Предположительно, подростку удалось заехать на коляске в кухню. Он открыл кран, чтобы попить воды, воду закрыть не смог, а сам упал. Спустя какое-то время вода не только залила кухню, но и затопила подвал. Но этот факт тоже остался незамеченным.

Тело подростка обнаружили в ледяной воде - обездвиженный, он в итоге скончался от переохлаждения. Произошло это через неделю после кончины матери.

Нашли умерших мать и сына благодаря учителям. Они пришли к семье в назначенный день для занятий с ребенком. Когда дверь педагогам не открыли, они вызывали полицейских. Те выбили дверь и попали в квартиру.

Сейчас в правоохранительных органах выясняют обстоятельства произошедшего.

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