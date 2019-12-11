Пролежала в снегу несколько дней: под Полтавой загадочно погибла молодая женщина, фото

Под Полтавой обнаружили страшную находку: тело молодой женщины, которое несколько дней пролежало на снегу.

Об этом в Facebook сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Под Полтавой найдено тело молодой женщины, которое пролежало на снегу несколько дней. Сейчас устанавливается его личность", - написал он.

На фото, опубликованном правоохранителем, видны несколько татуировок, которые есть на теле погибшей.

"Если кто-то владеет информацией, которая поможет идентифицировать лицо, или знает, кому могут принадлежать такие тату - сразу сообщите в полицию", - добавил Сулаев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о странной смерти военнослужащего ВСУ, тело которого нашли после таяния снега.