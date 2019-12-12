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В Днепре загадочно погибли две девушки: детали ЧП и фото

четверг, 12 декабря 2019, 12:35
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В Днепре за два дня произошло сразу два смертельных ЧП, в результате которых погибли девушки.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Украина сейчас".

Первую заметили прохожие на козырьке подъезда. Ей 21 год и она покончила жизнь самоубийством, прыгнув с балкона общего 10 этажа.

Буквально на следующий день другая девушка тоже покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из общего балкона 13 этажа. Именно там нашли ее личные вещи без документов. Из-за повреждений на теле личность девушки установить не удалось.

На данный момент причины самоубийств уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее 7 ноября в Днепре на бульваре Славы нашли труп женщины. Она убила себя после ссоры с мужем.

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