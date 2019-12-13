В Киеве вспыхнул серьезный пожар в многоэтажке: видео с места ЧП

Днем в пятницу, 13 декабря, в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажном доме на улице Старонаводницкой.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На видео, опубликованном на странице, заметно, как горит на балконе одной из квартир многоэтажного дома.

Очевидец, который снимал видео, уточнил, что пожарные выехали на место происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

"На Старонаводницкой в жилом доме вспыхнул пожар. На месте уже работают сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на странице.

Как сообщал "Апостроф", ранее ночной пожар в одной из многоэтажек города Харькова унес жизнь 33-летней женщины. Трое детей госпитализированы из сгоревшей квартиры с отравлением угарным газом.