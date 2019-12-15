В Кремле придумали новую провокацию с "Минском-3"

В Кремле заявили, что изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил пресс-секретарь президент России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось детальное разъяснение итогов саммита в Париже.

Также боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву, который затрагивает проведение нового обмена пленными, который должен произойти до Нового года.