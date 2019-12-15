ВСУ понесли "потери" на Донбассе: что известно

С начала суток воскресенья, 15 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что боевики обстреляли подразделения ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Все шесть обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано фото 21-летнего бойца ВСУ Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе.