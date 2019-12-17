Молотком по голове: дикий дорожный конфликт в Украине попал на видео

В воскресенье, 15 декабря, в Черкассах мужчина с молотком напал на дороге на водителя лимузина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавший позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что посреди белого дня на него напал неизвестный мужчина и нанес телесные повреждения. По его словам, он находился за рулем лимузина и вдруг его подрезала иномарка. Из авто вышли двое мужчин, один из которых был вооружен молотком и начал его бить.

Когда в конфликт вмешались неравнодушные свидетели ЧП, молодые люди запрыгнули в автомобиль и скрылись с места происшествия.

Полицейским удалось установить злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина, который наносил удары молотком потерпевшему, задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Следователи устанавливают всех свидетелей и обстоятельства происшествия.

В сети появилось видео инцидента.

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве мужчина за рулем автомобиля Geely из-за конфликта с водителем ВАЗ-2110 устроил стрельбу, тяжело ранил человека, после чего сбежал с места происшествия.