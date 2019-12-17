Появилась забавная фотожаба на скандал с "избиением" нардепа от "Слуги народа"

15 декабря стало известно, что в Сумах неизвестные в балаклавах совершили нападение на нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко, Позже выяснилось, что информация оказалась фейком от Службы безопасности Украины с целью установить заказчика. В сети начали активно обсуждать работу СБУ и создали фотожабу на эту тему.

Так, автором работы стал блогер Алексей Голобуцкий.

Ситуацию, произошедшую с Ананченко, он показал в виде сцены из советского фильма "Бриллиантовая рука".

Напомним, что по факту организации нападения следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.