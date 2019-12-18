Волонтеры рассекретили данные о еще одном россиянине, казнившем мужчину в Сирии: фото

В сети опубликовали информацию о еще одном российском наемнике, который совершал жестокое убийство пленного сирийца. Он входил в группу россиян из частной военной компании “Вагнер”, которые как наемники действуют в разных горячих точках мира.

По данным сообщества "Ихтамнет_м0209", речь идет о Джахонгире Миразорове. Именно он начинал отрезать голову невинному сирийцу, после чего отрубал пехотной лопаткой руки и обливал бензином туловище.

Наемник родился 20.09.1991 года и является уроженцем Таджикистана. Известно, что он проживает в российском Краснодаре.

Известно, что он принимал активное участие в захвате украинского Дебальцево в начале 2015, о чем уже сообщали в СБУ.

Как сообщал "Апостроф", 27 октября российские наемники на территории Мозамбика понесли крупные потери - погибло пять человек из так называемой ЧВК "Вагнера".