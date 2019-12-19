В Киеве полиция поймала на горячем квартирных воров: фото и видео "героев"

В Подольском районе Киева сотрудники полиции задержали двух квартирных воров, которые пытались убежать с места преступления.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, кража произошла в доме на проспекте Правды.

Старший следователь Подольского управления полиции Виталий Слипков отметил, что квартиру взломали с помощью заранее подготовленных инструментов, после чего похитили имущество хозяев. Задержать преступников удалось в момент, когда они садились в машину.

“Во время обыска автомобиля мы обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а именно денежные средства, планшет, мобильный телефон и ювелирные изделия, а также орудия совершения преступления. Фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались 34-летний местный житель и 42-летний крымчанин, ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи”, – сказал правоохранитель.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в киевском метрополитене прямо в одном из вагонов метро на горячем был задержан вор-карманник, который похитил вещи у одного из пассажиров.