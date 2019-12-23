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Под Львовом пьяный нарушитель ПДД жестоко избил полицейского

понедельник, 23 декабря 2019, 15:37
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В понедельник, 23 декабря, под Львовом водитель Opel Omega, находясь в пьяном состоянии, избил полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, в 00.30 полицейские остановили пьяного водителя, у которого не оказалось с собой и документов.

"Неожиданно мужчина начал убегать. Правоохранители преследовали и настигли его - тогда беглец нанес одному из полицейских ударов, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В дальнейшем медики диагностировали у копа, в частности, сотрясение головного мозга и ссадины лица.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 3 октября, во Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде с участием двух авто и тепловоза, в результате которой один человек получил травмы.

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