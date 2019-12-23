В Запорожье мужчина устроил смертельную резню на остановке: данные о жертвах

В воскресенье, 22 декабря, в Запорожье мужчина устроил резню на остановке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в Гуляйпольском районе около 02:00. Там на остановке общественного транспорта злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения одному человеку и травмировал еще трех.

На место выехали правоохранители, которые задержали преступника 1995 года рождения. Тело мужчины также нашли около остановки. Он оказался жителем Днепропетровской области, 1986 года рождения. Травмы получили два жителя Днепра 1987 и 1974 годов рождения.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Англии в городе Кроли мужчина с ножом в собственном доме убил двоих людей, еще одного ранил.