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В Киеве парень разогнал авто до скорости 150 км/час и вылетел через стекло: фото жуткой аварии

вторник, 24 декабря 2019, 11:51
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В ночь на вторник, 24 декабря, в Киеве автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар и перевернулся, водитель попал в реанимацию в критическом состоянии, пассажирка также получила травмы.

Об этом у себя на странице в Facebook написал инспектор патрульной полиции Киева Евгений Зборовский.

Он отметил, что автомобиль на скорости около 150 км/ч поскользнулся на дороге из-за мокрого асфальта, после вылета с дороги пролетел между электроопорами и продолжил крутиться на крыше.

Водитель во время аварии вылетел через лобовое стекло, у него были диагностированы серьезные политравмы, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девушка-пассажир была пристегнута поясом безопасности, также ее защитили воздушные подушки в авто, в итоге у нее ушиб головы. По словам полицейского неосмотрительный водитель застегнул свой пояс за спиной, соответственно, и не был защищен.

"Зрелище ужасное, я такого еще никогда не видел. Трудно понять, что за автомобиль на фото и капот и обшивка разлетелись в разные стороны на сотню квадратных метров, но ремень безопасности надежно зафиксировал пассажирку и уберег от серьезных травм. После аварии девушка могла самостоятельно ходить, говорить и имела лишь ушиб головы и больше никаких видимых травм, но тоже была госпитализирована для детального обследования, чтобы исключить травмы, которые она может не чувствовать в шоковом состоянии. А у водителя 96 года ремень безопасности был застегнут с спинкой кресла", - заметил инспектор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции сообщили о подозрении водителю, который на въезде в Киев протаранил семейную пару велосипедистов, пострадавшие погибли на месте аварии.

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