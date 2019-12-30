RU  UA  EN

вторник, 31 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

19:45
Пикап Tesla Cybertruck сняли в новом клипе Трэвиса Скотта - рэпчика от Илона Маска фаны не дождались
19:00
Что не стоит подавать на новогодний стол: 10 блюд, которыми не удивишь
17:31
Грузовик снес бабушку с детьми: момент жуткого смертельного ДТП в России попал на видео
17:18
"Щедрик" Леонтовича должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО - Герман Макаренко
16:12
Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона: фото
14:54
На шоу Голос країни-10 назвали четвертого судью
14:00
Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон
13:32
Личная информация сотен звезд случайно оказалась в сети - теперь фаны знают, где искать Элтона Джона
13:09
Шэрон Стоун забанили в приложении для знакомств: пользователи не поверили, что звезда ищет пару
12:00
Голливудский актер заразился опасной для жизни инфекцией на съемках в экзотической стране
11:44
Украинский режиссер пристыдил Зеленского и "Квартал" за сериал "Сваты"
11:26
Укладывают прямо в лужу: опубликовано видео "наноремонта" дорог в России
Все новости

Гибель 10-летней девочки в жутком ДТП под Ровно: новые подробности и видео

понедельник, 30 декабря 2019, 22:35
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба полиции в Ровенской области

Виновником тройной аварии под Ровно, которая произошла в ночь на понедельник, 30 декабря, стал водитель фургона, 10-летняя дочь которого погибла в этом ДТП.

Об это сообщает ТСН.

Так, по предварительным данным, как уточнили полицейские, аварию спровоцировал именно водитель мини-фургона, который, разворачиваясь, не пропустил два микроавтобуса.

Удар от столкновения был настолько сильным, что фургон разбился вдребезги. Водителя госпитализировали с ушибами, открытым переломом ноги и черепно-мозговой травмой. А его 10-летняя дочь погибла на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно пьяный работник полиции, создав аварию, устроил настоящее шоу, когда начал убегать с места ДТП. Его догонял водитель пострадавшего автомобиля и неравнодушные очевидцы ЧП.

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: