Гибель 10-летней девочки в жутком ДТП под Ровно: новые подробности и видео

Виновником тройной аварии под Ровно, которая произошла в ночь на понедельник, 30 декабря, стал водитель фургона, 10-летняя дочь которого погибла в этом ДТП.

Об это сообщает ТСН.

Так, по предварительным данным, как уточнили полицейские, аварию спровоцировал именно водитель мини-фургона, который, разворачиваясь, не пропустил два микроавтобуса.

Удар от столкновения был настолько сильным, что фургон разбился вдребезги. Водителя госпитализировали с ушибами, открытым переломом ноги и черепно-мозговой травмой. А его 10-летняя дочь погибла на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно пьяный работник полиции, создав аварию, устроил настоящее шоу, когда начал убегать с места ДТП. Его догонял водитель пострадавшего автомобиля и неравнодушные очевидцы ЧП.