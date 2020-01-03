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Крушение самолета "Антонов" в Судане: появились новые данные о жертвах

пятница, 03 января 2020, 07:52
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Число погибших во время катастрофы в Судане военного самолета "Антонов" в четверг, 2 января, возросло до 18 человек.

Об этом передает агентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

В частности, среди погибших - семь членов экипажа, трое судей и восемь пассажиров, в том числе четверо детей.

По предварительной информации, все погибшие — граждане Судана. Суданские СМИ сообщили, что на рейс были зарегистрированы 20 человек.

По данным Sudan Tribune, за несколько минут до взлета самолет покинул министр юстиции Судана Насреддин Абдель Бари. Это, собственно, его спасло от гибели.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились первые кадры с места падения в Судане военного самолета "Антонов", на борту которого находились 15 человек, в том числе дети.

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