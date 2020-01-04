RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 января

07:59
Наблюдал министр МВД: украинец раскрыл шокирующие детали пыток в ФСБ
07:00
Рождественское печенье с цукатами и орехами: вкусный и пошаговый рецепт к празднику
06:30
Гороскоп на 4 января: Тельцам нельзя спешить, а Овны привлекут внимание противоположного пола
06:26
Морозы усиливаются: синоптики дали прогноз на выходные
05:19
Когда украинцы будут отдыхать в 2020 году: календарь выходных и праздников
03:40
В Киеве мужчину нашли в петле из шнурков: подробности жуткой находки
02:21
Мне не все равно: украинская актриса растрогала сети исполнением знаменитых стихов
01:14
Уничтожают город: сети возмутили фото "реставрации" Мариинского дворца и парка в Киеве

3 января

23:58
В Киеве задержали мужчину, изнасиловавшего студентку: подробности
23:29
Чиновники нашли решение проблем освобожденных пленных: видео
23:00
Пожар в клубе под Тернополем: полиция рассказала о состоянии детей
22:28
Вспышка птичьего гриппа в Польше: власти приняли кардинальное решение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наблюдал министр МВД: украинец раскрыл шокирующие детали пыток в ФСБ

суббота, 04 января 2020, 07:59
переглянути новину українською

Журналист Юрий Бутусов рассказал о страшных пытках над украинским пленным, который оказался в руках сотрудников российской ФСБ.

На своей странице в Facebook журналист детально рассказал историю украинского пленного.

"Меня вначале избили при задержании - приехал сам "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра, сотрясения. Затем передали в ФСБ - они не стесняются о себе говорить. Меня пропустили через "конвейер". Вначале тебя "подвешивают на тапик" - это от названия телефонного проводного аппарата ТА-57. К пальцам, к мошонке, к ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься.

Потом тебя "освежают". То есть на морозе водой обливают. Приходишь в себя. И снова ток", - рассказал он.

По его словам, сотрудники ФСБ пытали абсолютно невиновных людей, а те были вынуждены сознавать в том, чего не делали.

Напомним, что всплыли жуткие детали о россиянке, которую передали боевикам ЛДНР.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: