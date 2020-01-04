Наблюдал министр МВД: украинец раскрыл шокирующие детали пыток в ФСБ

Журналист Юрий Бутусов рассказал о страшных пытках над украинским пленным, который оказался в руках сотрудников российской ФСБ.

На своей странице в Facebook журналист детально рассказал историю украинского пленного.

"Меня вначале избили при задержании - приехал сам "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра, сотрясения. Затем передали в ФСБ - они не стесняются о себе говорить. Меня пропустили через "конвейер". Вначале тебя "подвешивают на тапик" - это от названия телефонного проводного аппарата ТА-57. К пальцам, к мошонке, к ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься.

Потом тебя "освежают". То есть на морозе водой обливают. Приходишь в себя. И снова ток", - рассказал он.

По его словам, сотрудники ФСБ пытали абсолютно невиновных людей, а те были вынуждены сознавать в том, чего не делали.

Напомним, что всплыли жуткие детали о россиянке, которую передали боевикам ЛДНР.