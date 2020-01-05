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Под Киевом в страшном пожаре погибли трое человек: фото

воскресенье, 05 января 2020, 10:41
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В ночь на 5 января под Киевом произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия случилась около 00:14 в селе Раковка на территории дачного кооператива Сады-2, 8 линия. В момент возгорания в доме находились трое людей.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что горит кровля и второй этаж дачного дома на площади 56 метров квадратных. В 01:54 пожар удалось локализовать, а уже в 02:40 ликвидировать. Во время ликвидации в помещении дома нашли тела трех погибших 1937, 1960 и 1968 годов рождения.

Как сообщал "Апостроф", 2 января в больнице Запорожье умерли двое детей, которые отравились дымом во время пожара.

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